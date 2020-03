Stasera in tv, venerdì 27 marzo: da Amici a Sex and the City il palinsesto della serata di Venerdì 27 marzo

Cosa fa stasera in tv venerdì 27 marzo 2020. Vediamo i palinsesti cosa prevedono per questa serata.

Tra i programmi TV di stasera c’è un approfondimento del tg1 su Rai Uno e Amici su Canale 5, il talent condotto da Maria De Filippi, invece, tra nervosismi e malumori, è giunto alla penultima puntata e si prepara a decretare un nuovo vincitore.

Tra i film di stasera 17 marzo 2020 vi segnaliamo “Sex and the City” su Rai Movie e Terminator Genisys su Italia Uno.

Cosa fa stasera in tv, venerdì 27 marzo

Rai Uno, 21:25 – Speciale Tg 1: “Resistere”. L’emergenza coronavirus: quando, e come, ne usciremo? Il perdurare della crisi sanitaria, alla quale si accompagna lo spettro della paralisi economica, con le ripercussioni sulle fasce più deboli della nostra popolazione ma anche sul nostro sistema politico e l’impatto che tutto questo avrà anche nei rapporti con l’Unione Europea.

Rai Due, 21:o5 -The Good Doctor (Serie tv). In onda due nuove puntate della serie tv incentrata sulla vita del dottor Shaun Murphy. Il simpatico dottore è alle prese con un particolare rapporto padre/figlio ed è combattuto sul rivelare a Carly la verità su quello che è successo con Lea.

Rai Tre, 21:45 -After the sunset (Film d’avventura) Max Burdett e Lola Cirillo sono due ladri professionisti che, dopo un ultimo colpo milionario, si rifugiano alle Bahamas per godersi i frutti dei loro furti. Ma l’agente federale Stan Lloyd è sulle loro tracce.

Rai Movie, 21:10 – Sex and the City (Film commedia), Carrie Bradshaw e le sue amiche sono tornate. La vulcanica bionda e Mr Big sono prossimi al matrimonio; Charlotte e Harry hanno adottato una bambina cinese, Mirada cerca di tenere in piedi lavoro e famiglia e Samantha sta battendo il suo personale record di monogamia. Ma tutto può essere stravolto.

Rete 4, 21:27 – Quarto grado (Programma d’approfondimento), Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono una nuova puntata del programma d’approfondimento dedicato ai misteri irrisolti della cronaca italiana, ma che in questo periodo, a causa dell’emergenza Coronavirus, dedica ampio spazio a fare il punto sull’attuale situazione italiana, prendendo come punto di riferimento i dati offerti dalla Protezione Civile.

Canale 5, 21:20 – Amici (Talent show), Questa edizione del talent più famoso d’Italia è arrivata alla semifinale. La situazione è sempre più tesa; in particolare, la cantante Giulia Molino è in crisi, dopo le critiche ricevute da Anna Pettinelli. Alla fine della puntata sapremo chi sono i finalisti della competizione.

Italia Uno, 21:20 – Terminator Genisys (Film di fantascienza), Il luogotenente Kyle Reese viene inviato indietro nel tempo per cambiare le sorti della guerra contro le macchine. Quello che si troverà ad affrontare, però, non è quello che aveva previsto.

La5, 21:10 – Le regole del caos (Film drammatico), Siamo nel 1682. Sabine De Barra è una donna talentuosa, che lavora come paesaggista nei giardini e nelle campagne francesi. La sua vita cambia del tutto quando riceve l’incarico di recarsi alla corte del re Sole.

La7, 21:15 – Propaganda live (Programma d’approfondimento), Diego Bianchi conduce una nuova puntata del programma che racconta la realtà del nostro paese attraverso ironia e satira. Non mancheranno interviste e approfondimenti.

TV8, 21:30 – Italia’s Got Talent – Best of 4 (Talent show), Continua il best of dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent, vinta dal ventriloquo Andrea Fratellini e da zio Tore, il suo simpatico personaggio. In questa puntata rivedremo tutti coloro che, nel corso della stagione, hanno appassionato ed emozionato.