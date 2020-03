Canzoni 8D, scoppia la moda su Whatsapp: cos’è e come funziona

Tra audio fake, bufale e catene di Sant’Antonio, in questo periodo su WhatsApp girano anche contenuti più interessanti e meno malevoli. Alcuni di questi sono canzoni in 8D, una tecnologia di certo non nuova ma che in questi giorni di reclusione sta raggiungendo molte persone

Canzoni 8D virali su Whatsapp, ma cosa sono realmente? La tecnologia 8D non è di per sé un’invenzione dell’ultimo minuto. Eppure, complici i social media e la reclusione forzata, la moda 8d sembra essere ufficialmente esplosa soltanto nelle ultime ore. In estrema sintesi si tratta di un formato audio che, ascoltato rigorosamente con l’ausilio di auricolari, dà la sensazione di ritrovarsi completamente immersi in un suono che sembra, per l’appunto, multidimensionale.

Canzoni 8D

A spiegare il funzionamento della tecnologia 8D è stato, in un recente articolo pubblicato su Infobae il tecnico del suono e produttorer Andrés Mayo:

Si basa su una manipolazione di fase che impedisce al cervello di identificare da dove viene il suono. Ciò significa che grazie al lavoro di mix che si realizza per generare l’8d (la cui definizione si avvicina all’idea di musica 360° o binaturale) la mente umana entra in una specie di parco di divertimenti di suoni che vanno e vengono, e che regalano una sensazione di spazialità che approfondisce ancor di più quella vissuta con il suono stereo. In questo modo la musica (o almeno la sensazione che il suono genera) non rimane più circoscritta a due fonti sonore (lato destro e sinistro) bensì diventa uno spazio virtuale di forma sferica, dove si possono apprezzare stimoli che sembrano provenire da diversi angoli.

Spiegare a parole la tecnologia 8D è complesso e non rende in alcun modo le sensazioni che essa provoca. Qui sotto trovate un paio di esempi di audio di canzoni in 8D, ascoltare per credere ma solo ed esclusivamente con le cuffie!