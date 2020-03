Coronavirus a Napoli, il bollettino del Comune. Altri 10 casi positivi

Napoli. Si registrano altri dieci casi positivi al Coronavirus nel capoluogo partenopeo, mentre sale a 17 (ieri erano 16) il numero dei deceduti.

Coronavirus a Napoli, altri 10 casi positivi

È quanto si legge nel resoconto giornaliero per la città di Napoli fornito dal Comune sulla base dei dati della Asl Napoli 1 Centro e aggiornato alle 12 di oggi, giovedì 26 marzo.

Sono 42 le persone asintomatiche (dato identico rispetto a ieri), 91 i ricoverati in ospedale (+6 rispetto a ieri) di cui 9 in terapia intensiva (stesso dato di ieri), 227 le persone in isolamento a casa (+3) e 43 (+1) i clinicamente guariti.

Campania, i dati

Ieri sera l’Unità della Protezione Civile ha comunicato l’esito delle sessioni pomeridiane e serali. Su 632 tamponi esaminati 67 hanno confermato la positività al Coronavirus. Complessivamente in Campania ci sono 1309 casi accertati.