Next questa sera in tv su Italia 1 e in streaming: trama, cast e curiosità del film

Questa sera in tv alle ore 21.30 su Italia 1, andrà in onda il film Next. Il film con protagonista Nicolas Cage è ispirato al racconto di fantascienza di Philip K. Dick Non saremo noi.

Next, la trama

Cris Johnson (Nicolas Cage) in arte Frank Cadillac ha delle capacità sovraumane che interessano molto al governo, l’uomoè in grado di vedere il futuro ma esclusivamente il suo e solo due minuti in avanti, l’unica eccezione fatta riguarda però il futuro della ragazza di cui è innamorato, Elizabeth (Jessica Biel) di lei infatti Cris riesce a prevedere l’intera vita.

Il nostro protagonista usa il suo potere nel corso del film non solo per modificare il gli eventi ma anche per arrotondare i suoi guadagni lavorando come mago e medium in qualche albergo di Las Vegas. Le cose però, molto presto per Cris subiranno una svolta decisiva: l’agente dell’FBI Callie Ferris (Julianne Moore) intuirà che l’uomo potrebbe aiutarla a sventare un terribile atto terroristico ma Cris prevedendo che verrà ricercato comincerà a scappare.

Next, il cast

Nicolas Cage: Cris Johnson “Frank Cadillac”

Jessica Biel: Elizabeth “Liz” Cooper

Julianne Moore: Agente Callie Ferris

Thomas Kretschmann: Mr. Smith

Peter Falk: Irv

Tory Kittles: Cavanaugh

José Zúñiga: capo della sicurezza

Jim Beaver: Wisdom

Le curiosità