Nicolas Cage oggi: età, altezza, figli e moglie dell’attore americano

Nicolas Cage è uno degli attori americani più famosi degli ultimi anni. Ha interpretato decine di film, soprattutto tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000 per poi vivere un lento declino dopo il 2010.

Età, altezza e carriera

Pseudonimo di Nicolas Kim Coppola, nasce a Long Beach, il 7 gennaio 1964. Ha 56 anni. E’ alto 1,83 centimetri. E’ nipote del regista Francis Ford Coppola ed anche lui è di origini italiane (i bisnonni sono di Matera e Napoli). La sua infanzia è segnata dal divorzio dei suoi genitori quando lui aveva 12 anni. Da maggiorenne decise di cambiare il suo nome per affrancarsi dalla reputazione dello zio e tentare di sfondare come attore indipendentemente dalla celebrità dei parenti.Cage ha dichiarato di aver cambiato il suo cognome in onore a John Cage, musicista e compositore che all’epoca gli piaceva.

Il primo ruolo importante di Nicolas Cage al cinema risale a “Rusty il selvaggio”, nel 1983, pellicola diretta proprio dallo zio Francis Ford Coppola. Nel 1984 è il protagonista, insieme a Matthew Modine, del poetico “Birdy – Le ali della libertà”, di Alan Parker. Tra i vari film prima del premio Oscar si ricorda “Stregata dalla luna” e la partecipazione a “Cuore selvaggio” di David Lynch. Tuttavia il successo commerciale arriverà negli anni ’90, quando diventa protagonista di molti action movie e Blockbuster.

Tra i tanti “The Rock” con Sean Connery e Ed Harris, “Con Air”, con John Malkovich e “Face/Off – Due facce di un assassino” (1997), con John Travolta. Si segnala anche il lavoro con Martin Scorsese nel 1999 nel film drammatico “Al di là della vita”, e con Brian De Palma nel film “Omicidio in diretta”. Tra le pellicole girate nei primi anni duemila figurano: Il ladro di orchidee (2003) di Spike Jonze, nel quale interpreta lo sceneggiatore Charlie Kaufman; Il genio della truffa di Ridley Scott nel 2004; Il mistero dei Templari – National Treasure.

Vita privata: moglie e figli di Nicolas Cage

La prima relazione sentimentale importante è con la modella Christina Fulton, da cui è nato il primo figlio, Weston Cage, venuto alla luce il 26 dicembre del 1990. La storia con la modella finisce e nel 1995 si sposa con l’attrice Patricia Arquette. Il matrimonio dura cinque anni: nel 2000 i due si lasciano. Nel 2002 si sposa per la seconda volta. A nozze convola con Lisa Marie Presley, ma i due si lasciano già dopo un mese e mezzo di matrimonio, per poi divorziare nel 2004.

La vita privata di Cage è piuttosto turbolenta. Sempre nel 2004, due mesi dopo il divorzio della Presley, arriva il suo terzo matrimonio. Questa volta con la cameriera asiatica Alice Kim, dalla quale ha il suo secondo figlio, Kal-el (2005), e dalla quale si separa nel gennaio 2016. In seguito ha una relazione anche con la modella Kristen Zang. Nel 2019 sale sull’altare per la quarta volta e sposa la makeup artist Erika Koike, chiedendo però l’annullamento delle nozze appena quattro giorni dopo.

Il 1 luglio del 2014, a 50 anni, è divenuto nonno per la prima volta di Lucian August, figlio di Weston. Nel 2015, complici precedenti problemi economici, ha dovuto saldare 96 milioni di dollari con il fisco statunitense.