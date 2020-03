Coronavirus, chiusi in casa senza i soldi della spesa. Il dramma di alcune famiglie

Sarebbero tantissime le famiglie chiuse in casa durante l’emergenza coronavirus ma senza i soldi per la spesa. A Napoli se ne contano centinaia. Si tratta di persone che lavoravano a nero o sbarcavano il lunario ogni giorno. Sono i “sommersi” del virus, quelli che nessun sussidio statale e nessuna cassa integrazione tutela.

Coronavirus, chiusi in casa senza i soldi della spesa

Tra di loro si contano moltissime persone che non hanno i requisiti per accedere ai bonus previsti dal “Cura Italia” o alle altre forme di sostegno economico erogate dallo Stato e dalle autorità. Persone ad esempio che non beneficiano del reddito di cittadinanza perché con precedenti penali o perché non l’hanno mai chiesto, parcheggiatori abusivi, venditori ambulanti non autorizzati, immigrati. Un esercito di poveri che da un giorno all’altro si è ritrovato sprovvisto di qualsiasi forma di sostentamento economico e che, prima della crisi, si arrangiava ogni giorno raccogliendo i soldi necessari ad andare avanti. Al momento fanno leva sugli aiuti familiari o sul sostegno di qualche vicino di casa. La situazione, in alcuni quartieri, è allarmante.

Anziani soli: ad Afragola salvata una 83enne

Ci sono poi gli anziani, spesso soli, con i parenti che abitano lontano chilometri o fuori regione, e che non sono in grado di uscire e di procurarsi gli alimenti. Una situazione difficile che stanno vivendo in tanti in questi giorni a causa del Coronavirus. E’ il caso di una donna di Afragola, ultraottantenne, rimasta senza cibo e con pochi medicinali. Nei giorni scorsi ha ricevuto la telefonata del sindaco di Afragola, Claudio Grillo, che le ha offerto il suo aiuto. .Il primo cittadino appena venuto a conoscenza della situazione si è subito attivato, attraverso la polizia locale per rintracciare la donna e prestarle soccorso.

Gli altri casi in Italia

Una vicenda simile si è registrata a Tolentino, in provincia di Macerata. Un 60enne era isolato in casa ma era senza cibo. L’uomo, indigente, era senza cibo e non poteva neanche fare delle telefonate perché sprovvisto di telefono. Fortunatamente le sue condizioni di salute erano buone e non si è reso necessario l’intervento del 118. A fare la scoperta i Carabinieri della Compagnia di Tolentino guidati dal capitano Giacomo De Carlini. I militari dell’Arma hanno subito segnalato la situazione ai Servizi sociali del comune di Tolentino i quali hanno subito provveduto a effettuare un buono spesa per comprare cibo e beni di prima necessità per l’uomo. Sono stati gli stessi militari a ritirare, di persona, le buste delle spesa e consegnarle, la sera stessa, al 60enne. L’uomo è attualmente in carico ai Servizi sociali tolentinati.

Un 83enne di Sassuolo (Modena) è rimasto per giorni senza mangiare, impossibilitato a fare la spesa e senza parenti che lo potessero aiutare, nonché impaurito dalla possibilità di contagio da coronavirus. In preda alla disperazione, l’anziano ha chiamato i carabinieri, i quali hanno provveduto a recapitare il necessario presso la sua abitazione. In seguito i militari, constatato lo stato di indigenza dell’uomo, hanno allertato i servizi sociali.