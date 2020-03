Coronavirus, Bertolaso ricoverato al San Raffaele

Guido Bertolaso ricoverato al San Raffaele. L’ex capo della protezione civile è risultato positivo al Coronavirus. Ieri lo aveva annunciato su Facebook.

Sarebbe entrato in ospedale dal primo pomeriggio di ieri. E’ stato lui stesso, intorno alle 14, ad andare in ospedale per fare tutti gli accertamenti dopo essere risultato positivo al coronavirus.

Bertolaso ricoverato

L’ex capo della protezione civile era stato scelto come consulente della Regione Lombardia per portare avanti il progetto dell’ospedale negli spazi della Fiera di Milano. “Da ieri Bertolaso ha un po’ di febbre, sta continuando a fare gli accertamenti, la lastra ai polmoni è risultata pulita quindi le sue condizioni attuali non preoccupano”, fa sapere chi è in contatto costante con lui.

Ieri su Facebook aveva scritto lo stesso Bertolaso: “Vincerò anche questa battaglia. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento”. Queste le parole dopo l’esito del tampone per il Covid-19.

Fontana ha detto di averlo sentito: “Bertolaso l’ho sentito solo ieri e mi ha detto che aveva un po’ di febbre e alcuni disturbi tipici di questa malattia. La voce mi è sembrata squillante e tranquilla. Però non so come stia rispetto a ieri”. Lo ha detto questo pomeriggio nel corso di una comunicazione alla stampa il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.