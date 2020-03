Coinvolgere gli alunni con attività interattive, l’iniziativa della Kindergarten

Molto di più che video lezioni e didattica sul web, gli studenti della Kindergarten di Giugliano, sono impegnati in un programma interattivo e coinvolgente.

Adesso non si può andare in classe e interagire con compagni e docenti, così lo studio dell’Iliade coinvolge i ragazzi che si sono messi alla prova con disegni e messa in scena dell’opera.

Non solo prove artistiche, ma anche matematiche attraverso le ricette.

Il personale scolastico si ingegna come può con passione e professionalità per rendere un momento difficile comunque formativo e anche simpatico.