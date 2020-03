Coronavirus, convivenza forzata: marito massacra la moglie a colpi di martello

Moglie massacrata a colpi di martello dal marito in piena emergenza coronavirus. Succede in provincia di Padova, nell’abitazione dove la coppia era costretta a una convivenza forzata dopo le disposizioni governative per fronteggiare l’epidemia da Covid-19.

Coronavirus, a Padova marito massacra la moglie

Al culmine di una lite per futili motivi, l’uomo ha afferrato un martello e ha colpito ripetutamente al volto la consorte di 48 anni. Allertati dalle urla della donna i vicini di casa, che hanno subito chiamato i carabinieri. In casa della coppia sono intervenuti i militari dell’Arma e i sanitari del Suem. All’arrivo degli uomini del pronto intervento la vittima era una maschera di sangue riversa a terra. Immediato il trasporto in ospedale all’ospedale di Camposampiero.

I medici l’hanno medicata per delle lesioni al viso e per un braccio rotto. Dopo essere stata colpita al volto, infatti, la vittima si è parata il viso con le braccia. L’aggressore, un 58enne, si è lasciato condurre in caserma dai carabinieri senza opporre resistenza. Stando a quanto ricostruito la coppia aveva da tempo un rapporto turbolento, evidentemente esasperato dalla convivenza forzata voluta dal decreto per l’emergenza Covid19.