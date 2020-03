Campania, il coronavirus cresce ma non sfonda: ieri 91 contagi. I morti sono 64

Cresce ancora il numero dei contagiati da coronavirus in Campania. Il totale sale a 1194. Nella giornata di ieri, 24 marzo, sono risultati positivi al Covid-19 91 tamponi. Il trend di crescita per fortuna è stabile e non è esponenziale, come temevano alcuni virologi.

Campania, dati coronavirus 24 marzo: 91 contagi in più

“L’Unità di Crisi della Regione Campania – si legge nella nota – informa che presso l’ospedale Moscati di Avellino sono stati esaminati 78 tamponi di cui 21 positivi”. Nove invece i tamponi positivi presso l’ospedale Ruggi di Salerno. Al Cotugno sono 7 su 87 esaminati. Al San Paolo di Napoli 6. Infine all’ospedale Sant’Anna di Caserta soltanto un tampone positivo. I decessi invece sono 64, otto in più rispetto a ieri l’altro.

Quando arriverà il picco in Campania

Intanto mentre si fanno previsioni sul raggiungimento del picco epidemico in Italia, ci si chiede anche in Campania quando verrà raggiunto e quando comincierà la “discesa” dei contagi. Al momento è difficile dirlo. Il governatore Vincenzo De Luca ha previsto tremila contagi per inizio aprile con 140 unità di terapia intensiva occupate da altrettanti malati con difficoltà respiratorie. L’attenzione è massima. Nella giornata di ieri il Presidente della Regione ha esteso la zona rossa al comune di Auletta, sempre nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. L’ennesimo focolaio scoppiato