Hantavirus, il virus dei topi: cos’è e come si trasmette

Questa mattina, nella provincia di Shandong, ci sono stati attimi di apprensione quando un uomo è collassato all’interno di un autobus. Le autorità sono intervenute per portarlo via dal sito e tutti quelli che erano a bordo ed hanno sottoposto a controllo tutti i passeggeri.

Niente coronavirus: l’uomo morto a Shandong aveva contratto l’Hantavirus

Secondo quanto riportato dal giornale locale ‘China’s Global Times‘, l’autopsia sul corpo dell’uomo ha evidenziato la contrazione dell’Hantavirus. Si tratta di un virus solitamente trasmesso tramite l’ingestione di feci e urina di topo. Svanisce dunque la paura per un nuovo focolaio di contagio di Covid-19 e non preoccupa nemmeno più di tanto la diffusione di questa malattia, visto che non può passare per via aerea da uomo a uomo.

Dopo la pubblicazione della notizia, infatti, sono stati in molti i cittadini che hanno manifestato la propria preoccupazione online. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie cinese li ha rassicurati, spiegando che la trasmissione può avvenire solamente se si è a contatto con topi e solo se i soggetti entrano in contatto con feci, urina e saliva dei roditori.

Leggi anche >> Cos’è Avigan

Hantavirus, cos’è?