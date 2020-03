Clorochina, farmaco antimalarico contro il Coronavirus: cos’è e come funziona

La clorochina può curare il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19? La sperimentazione era partita da Marsiglia e c’è chi, come il governatore di New York, ne ha comprate 800mila dosi. Ma le evidenze scientifiche sull’efficacia, spiega oggi il Corriere della Sera, non ci sono.

Che cos’è

La clorochina è un farmaco utilizzato per la prevenzione e nel trattamento della malaria. Presenta attività come inibitore dell’eme-polimerasi. Recentemente è stato dimostrato che la Clorochina è in grado d’interagire con l’enzima lattato deidrogenasi del plasmodio.

La capacità della Clorochina di legare sia l’eme che la lattato-deidrogenasi fa in modo che il farmaco sia tossico principalmente per il parassita. È stata per lungo tempo il medicamento principale nella profilassichemioterapica della malaria; attualmente il suo impiego è limitato, essendo stato riscontrato negli ultimi anni un crescente numero di ceppi resistenti, specie nel Plasmodium falciparum, mentre ritiene ancora la sua attività contro il Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae e per i ceppi Plasmodium falciparum sensibili al principio attivo.

Leggi anche >> Che cos’è Avigan

Effetti collaterali

Gli effetti collaterali della clorochina comprendono reazioni neuromuscolari, gastrointestinali, cerebrali, cutanee, oculari, uditive, cardiovascolari (rare) ed ematiche.

Convulsioni.

Sordità o acufene.

Nausea, vomito, diarrea, crampi addominali e anoressia.

Cefalea lieve e transitoria.

Prurito, cambiamenti di colore della pelle, perdita dei capelli, ed eruzioni cutanee.

Clorochina e Coronavirus

Dall’inizio di marzo a oggi non sono arrivate nuove evidenze scientifiche che provino l’efficacia della clorochina contro il Covid-19, e in Italia l’Aifa (agenzia del farmaco) ha chiarito che l’uso sperimentale del farmaco è consentito solo in casi ristretti e in ambito ospedaliero, eppure si è scatenata una caccia alla clorochina che sta provocando penuria nelle farmacie e disagi ai pazienti che la usano da anni per altre malattie.