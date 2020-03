Coronavirus, quarantena e restrizioni fino al 31 luglio: i chiarimenti

Quarantena 31 luglio. Sta facendo molto discutere la bozza del nuovo decreto che potrebbe aumentare le restrizioni e prolungare la quarantena fino al 31 luglio. Con la fuga di notizie della bozza si è riusciti a creare lo stesso panico creato qualche settimana fa, quando ci fù l’assalto dei treni nelle stazioni del nord.

Cosa sappiamo sul decreto anti Coronavirus con restrizioni e quarantena fino al 31 luglio

Come anticipa il sito Bufale.net, il presupposto dal quale partire è che il decreto in questione, per quanto probabile, in queste ore non sia ancora ufficiale. Qualora lo diventasse, come evidenzia Il Corriere, sarà molto importante non lasciarsi confondere dalla tanto temuta data dal 31 luglio.

Nello specifico, si parla di contromisure che potrebbero essere adottate per contenere e contrastare i rischi sanitari figli a loro volta della diffusione del Coronavirus. A questo si aggiunge che il decreto parla di restrizioni possibili e quarantena su specifiche aree del territorio nazionale. E solo in casi estremi in tutto il Paese.

Restrizioni fino al 31 luglio