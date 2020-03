Stasera in tv il 4° episodio di Harry Potter in onda su Italia 1 alle 21:30: cos’è il Calice di Fuoco?

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Ralph Fiennes: Lord Voldemort

Michael Gambon: Albus Silente

Brendan Gleeson: Alastor Moody

Jason Isaacs: Lucius Malfoy

Gary Oldman: Sirius Black

Che cos’è il calice di Fuoco

Il Calice di Fuoco è l’oggetto che, nel quarto libro, sceglierà chi sarà il campione di ciascuna scuola di magia (Hogwarts, Durmstrang, Beauxbatons), che dovrà poi partecipare al Torneo Tremaghi. Descritto come una coppa di legno rozzamente intagliata da cui, al momento del Torneo, escono fiamme azzurre (che diventano rosse al momento dell’espulsione dei nomi scelti), il Calice di Fuoco è un oggetto magico di straordinaria potenza, e per riuscire ad ingannarlo (per esempio per costringerlo a scegliere quattro campioni invece che tre, come accade nel quarto libro) occorrerebbe un Incantesimo Confundus di straordinaria efficacia.

Mettere il proprio nome nel Calice costituisce un contratto magico vincolante: una volta che un campione viene selezionato, lui o lei non potrà più tirarsi indietro, e questo è accaduto ad Harry che non ha potuto rifiutare, così è diventato il quarto campione di Hogwarts. Se ne ignorano le origini.