Disney Plus gratis per 7 giorni: come attivarlo

Disney Plus, da oggi 24 marzo arriva anche in Italia. Il nuovo servizio streaming di video da oggi è attimo ed è gratis per una settimana. Per chi ancora non sapesse di cosa parliamo, Disney+ è il servizio di streaming on demand di casa Disney. Sulla falsa riga di Netflix, Prime Video e NOW TV, Disney Plus offre ai suoi clienti una selezione di contenuti tratti dagli universi Pixar, Star Wars, Marvel, Fox e, ovviamente, Disney stessa.

I prezzi dell’abbonamento

6,99€ al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento, o 69,99€ l’anno.

Come avere Disney Plus gratis

Entrambi i tipi di abbonamento offerti da Disney Plus prevedono una settimana di prova gratuita del servizio. Per averla è sufficiente andare sul sito Disneyplus.com, inserire un indirizzo email valido, accettare le condizioni generali di abbonamento e scegliere una password di accesso.

Una volta selezionato il tipo di abbonamento che si ha in mente di sottoscrivere (da 6,99 euro o da 69,99 euro) occorrerà inserire i dati per il pagamento. È possibile usare sia una semplice carta prepagata sia un account PayPal. Da quel momento in poi comincerà la prova di Disney Plus gratis per 7 giorni, e il sistema tratterrà dalla carta o dal conto PayPal soltanto 1 euro, che sarà eventualmente restituito al termine della prova.

Mobile

Per quanto riguarda Android e iOS, che si tratti di tablet, iPad, smartphone o iPhone è sufficiente collegarsi ai corrispettivi store e scaricare l’applicazione gratuita.

Quanti profili si possono attivare su Disney+

Disney Plus offre la possibilità di attivare con un unico account fino a 7 profili diversi, eventualmente anche per bambini, con un’interfaccia semplificata e contenuti adatti alla loro età. Non significa che tutti e sette possano utilizzare il servizio contemporaneamente. Il numero di streaming massimi simultanei è di 4 utenze, in HD.

Come installare Disney+

Installare o accedere a Disney+ è piuttosto semplice. Se siete da PC basta recarsi sulla home per effettuare l’iscrizione. Se avete uno dei dispositivi compatibili vi serve l’applicazione, già disponibile sui vari store compatibili. L’abbiamo già installata con successo dal Play Store su smartphone Android, da PS4 dalla sezione Film e TV, su Android TV.

Cosa c’è su Disney+

Il catalogo di Disney Plus è particolarmente vasto e include contenuti di proprietà intellettuale Disney ma non soltanto quelli. Ci sono film, Serie TV, cartoni animati e documentari, e in generale tutto ciò che proviene dagli “universi” Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Ci sono anche tutte le 30 stagioni dei Simpson dal 1989 al 2018.