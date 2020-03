Netflix Party: vedere film e serie con gli amici a distanza. Come funziona Netflix Party

In queste settimane di isolamento “casalingo” Netflix party è una buona soluzione per vedere film e serie tv in contemporanea con gli amici. In Italia in questi giorni sono in tanti a trascorrere il loro tempo oltre che leggendo libri, facendo videochiamate di gruppo, vedendo film e serie tv. Gli appassionati stanno spulciando l’intero catalogo offerto da Netflix che dà anche la possibilità di condividere il film o la serie con gli amici come se fossero fisicamente insieme. Si chiama appunto Netflix Party ed è un software molto semplice che permette di sincronizzare gli show su Netflix con un gruppo di amici, per vederli in contemporanea e commentarli insieme a distanza.

Cos’è Netflix Party

La piattaforma definisce il servizio come “un nuovo modo di guardare Netflix con i vostri amici a distanza. Netflix Party sincronizza la riproduzione video e aggiunge chat di gruppo ai vostri programmi Netflix preferiti”. La sincronizzazione dei prodotti streaming scelti significa che ogni utente può iniziare e finire un film o una serie nel momento esatto in cui lo fanno gli amici. Netflix Party esiste già da qualche mese. Si tratta di un’estensione per Chrome, una componente aggiuntiva che si innesta nel browser e può essere attivata ogni volta che si visita la pagina di uno show Netflix. Per installarla basta recarsi sulla pagina del produttore e seguire il relativo link per l’installazione: Netflix Party assume la forma di un piccolo bottone grigio con la dicitura NP che si posiziona a destra della barra degli indirizzi.

Netflix party, come funziona?

In primis è necessario avere già un abbonamento Netflix per poter utilizzare il servizio. L’istallazione dell’estensione è gratuita e richiede pochi secondi. Bisogna aprire Netflix con Google Chrome. Una volta attiva, bisogna configurare l’estensione e segnalarla a tutti i contatti con i quali si vuole guardare Netflix, affinché facciano la stessa cosa. L’app si presenterà come pulsante NP nella barra degli indirizzi. Questo pulsante si illuminerà di rosso tutte le volte che verrà rilevato un film o una serie tv pronti per essere condivisi.

Per condividere il link, bisogna copiarlo e inviarlo a tutti coloro con i quali si desidera guardare il contenuto. Gli utenti interessati dovranno quindi cliccare sul pulsante per sincronizzare il video. E’ possibile personalizzare la propria interfaccia: ci sono infatti le opzioni per impostare un’icona e un nickname per chiunque voglia unirsi alla visualizzazione sincronizzata.

Il vantaggio di Netflix Party rispetto anche ad altri è che, essendo un’estensione del browser, dà la possibilità di creare una base di utenti più ampia, poiché non limita i vantaggi del servizio all’utilizzo di supporti come smartphone e tablet.

Netflix party gratuito

L’estensione non è stata sviluppata direttamente dal colosso dello streaming online, quindi la sincronizzazione a volte potrebbe non risultare perfetta, saltare o richiedere un paio di tentativi per funzionare correttamente. Netflix Party è gratuito, non prevede costi aggiuntivi.