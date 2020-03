Coronavirus, Borrelli: “I numeri sono altri, i contagiati potrebbero essere 600mila”

Il numero dei contagi in Italia aumenta esponenzialmente: ad oggi, infatti, ci sono oltre 63 mila casi accertati nonostante i contagi e decessi stiano rallentando.

Sui dati ha cercato di fare chiarezza il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. In una intervista rilasciata a Repubblica Borrelli spiega che “il rapporto di un malato certificato ogni dieci non censiti è credibile”.

Se fosse davvero così, ciò porterebbe la quota ad un numero impressionante di 600 mila contagiati. Ma allora, ha davvero senso continuare a dare i dati sul numero dei positivi ogni giorno alle 18?

All’interrogativo il capo della Protezione civile dice: “Mi sono posto anch’io il problema e ricevo molte mail che mi chiedono di fermarci. Possono essere dati imperfetti – prosegue Borrelli – ma dal primo giorno ho assicurato che avrei detto la verità, è un impegno che ho preso con il Paese”. Poi aggiunge: “Se ora ci fermiamo ci accuserebbero di nascondere le cose”.

Dal capo della Protezione civile arriva anche un avvertimento sui problemi burocratici nell’affrontare il contagio, con numeri che con questo trend arriveranno presto a raggiungere e superare quelli cinesi.

“Oggi, per questa emergenza, rispondiamo solo di fronte al dolo conclamato – spiega infatti Borrelli –Nei momenti speciali servono leggi speciali e qualsiasi dirigente non deve aver paura a mettere una firma. La Protezione civile ha bisogno di rapidità: non siamo burocrati, ma, come si diceva nel 1915, volontari del Regno che devono godere della fiducia dei governanti e della nazione. Sulle mascherine siamo arrivati tardi”.

L’attacco alla politica

Borrelli non risparmia un duro attacco alla classe politica. “La Protezione civile dà grande visibilità, quasi sempre positiva, e la politica tende ad appropriarsi dei risultati – aggiunge -. Per guidarla bene ho imparato che non bisogna essere troppo ambiziosi. Dopo Bertolaso, e dopo Gabrielli, si è pensato di cancellare la Protezione. L’hanno depotenziata, oggi dovremmo tornare a rafforzarla”.