Coronavirus, pensioni aprile 2020, maggio e giungo in anticipo: il calendario

Pensioni. Per evitare file incontrollate, assembramenti e rispettare tutte le norme di sicurezza contro il Coronavirus, le pensioni saranno pagate in anticipo e in rigoroso ordine alfabetico. I pensionati, in base al proprio cognome, dovranno presentarsi solo ed esclusivamente nel giorno prestabilito Poste Italiane ha comunicato il calendario dei pagamenti delle pensioni per i mesi di marzo, aprile e maggio, con la suddivisione in ordine alfabetico e giorni di pagamento

Pensione aprile 2020 su Postepay Evolution, conti Bancoposta e libretti di risparmio postale

Per l’accredito della pensione di aprile non in contanti, invece, i clienti di Poste Italiane non avranno bisogno di recarsi e di entrare negli uffici postali. E questo perché, in data 26 marzo del 2020, Poste Italiane accrediterà ai pensionati le somme di aprile spettanti su carte Postepay Evolution, su conti Bancoposta e sui libretti di risparmio postale. In questo caso per prelevare contanti su tutto il territorio italiano ci sono a disposizione oltre 7.000 atm Postamat.

Le precauzioni contro il coronavirus, alla Posta solo per operazioni essenziali e indifferibili

Poste Italiane, inoltre, ricorda ai cittadini di recarsi in questo momento presso gli uffici postali solo ed esclusivamente per le operazioni essenziali e indifferibili indossando, contro il coronavirus, dispositivi di protezione personale. Inoltre, deve essere rispettata la distanza di sicurezza, pari ad almeno un metro, dentro come in attesa fuori dagli uffici postali.

Il pagamento decorrerà:

– dal giorno 26 al 31 marzo per la mensilità di aprile,

– dal giorno 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio,

– dal giorno 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno.

Coloro che hanno l’accredito della pensione sul conto corrente postale o bancario, avranno a disposizione la mensilità di aprile già a partire dal 26 marzo.

I pensionati che devono prelevare la pensione INPS devono presentarsi agli sportelli dell’Ufficio Postale, rispettando la turnazione alfabetica come da calendario:

cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo;

cognomi dalla C alla D venerdì 27 marzo;

cognomi dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo;

cognomi dalla L alla O lunedì 30 marzo;

cognomi dalla P alla R martedì 31 marzo;

cognomi dalla S alla Z mercoledì 1 aprile.