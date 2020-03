Qualiano, Coronavirus: il Pd pronto al dialogo per aiutare famiglie e imprese

La difficile e lunga fase che sta attraversando l’Italia, non ha risparmiato nemmeno la nostra cittadina. Da settimane, così come previsto dai vari decreti del governo, anche i commercianti di Qualiano stanno pagando gli effetti del coronavirus. Il Partito Democratico ritiene che in questa fase così delicata è arrivato il momento di mettere da parte le divergenze politiche e si dice pronto a partecipare ad eventuali tavoli volti a creare misure che vanno in aiuto dei commercianti locali.

Fermo restando che al momento la cosa più importante è la salute e per questo si spera che quanto prima i due casi che abbiamo avuto possano guarire, l’invito categorico è quello di rimanere a casa, resta tuttavia importante farsi trovare subito pronti una volta che questa fase così delicata sarà finalmente passata. I commercianti si aspettano da chi amministra, maggioranza ed opposizione, un atto di maturità politica ed un piano per una rapida ripresa economica e tempo da perdere non ne abbiamo. Il Partito Democratico è pronto a fare la propria parte poiché c’è in gioco il futuro del commercio locale e di tutti i cittadini.

Il direttivo del Pd di Qualiano

Comunicato stampa.