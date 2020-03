Nuove misure del governo, l’elenco delle attività che restano aperte

E’ stato fatto ieri l’annuncio dal premier Conte di nuove misure restrittive in Italia per fermare il contagio da Coronavirus. Il provvedimento con le nuove misure restrittive entrerà in vigore da domani lunedì 23 marzo e durerà almeno fino al 3 Aprile.

Per conoscere l’elenco di ciò che sarà aperto e chiuso occorrerà attendere che sarà messo nero su bianco il decreto. La ratio è quella indicata dallo stesso Conte: “rallentiamo il motore dell’italia ma non lo fermiamo”. Il provvedimento vedrà la luce tra qualche ora ma circola già, in ambienti governativi, una lista provvisoria delle attività che verranno sospese e di quelle che, invece, sono risparmiate dal Dpcm.

L’elenco su cui si è ragionato durante il confronto tra governo e parti sociali sulle nuove misure da adottare spazia dall’agricoltura all’alimentare, dalla farmaceutica alla chimica, dall’industria tessile (escluso l’abbigliamento) ai trasporti e molto altro. Attivi market, farmacie, raccolta rifiuti, farmacie. Ridotte le attività legate alla Pa.

Elenco attività aperte

Questo l’elenco provvisorio delle attività che potranno restare aperte:

coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi pesca e acquacoltura industrie alimentari industria delle bevande fabbricazione di altri articoli tessili tecnici e industriali fabbricazione di spago, corde, funi e reti fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro fabbricazione di carta stampa e riproduzione di supporti registrati fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio fabbricazione di prodotti chimici fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici fabbricazione di articoli in gomma fabbricazione di articoli in materie plastiche fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia fabbricazione di prodotti refrattari produzione di alluminio e semilavorati fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori) fabbricazione di altri strumenti per irradiazione e altre apparecchiature elettroterapeutiche fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere Riparazione e manutenzione di trattori agricoli Riparazione e manutenzione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori) Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria Installazione di apparecchi elettromedicali FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI ATTIVITà DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI Installazione di impianti elettrici Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) Manutenzione e riparazione di autoveicoli Commercio di parti e eccessori di autoveicoli Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) Trasporto ferroviario di merci Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane Trasporto con taxi Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente Trasporto di merci su strada Trasporto mediante condotte di gas Trasporto mediante condotte di liquidi TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA TRASPORTO AEREO MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ATTIVITà FINANZIARIE E ASSICURATIVE RICERCA SCIENTFICA E SVILUPPO TRADUZIONE E INTERPRETARIATO SERVIZI VETERINARI Servizi di vigilanza privata Servizi connessi ai sistemi di vigilanza Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio Altre attività di pulizia Attività dei call center amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria istruzione assistenza sanitaria servizi di assistenza sociale residenziale assistenza sociale non residenziale attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali