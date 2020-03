Giugliano, via Pigna blindata: controlli a tappeto della Polizia Municipale

Giugliano. Procedono senza sosta i controlli da parte delle forze dell’ordine a Giugliano. A Casacelle gli agenti della Municipale hanno blindato via Pigna con dei delineatori flessibili per consentire le verifiche delle autocertificazioni e assicurare che i cittadini rispettino le prescrizioni governative.

Controlli a tappetto anche sulla Circumvallazione esterna, nel comune di Villaricca. Ieri i Carabinieri della stazione di Villaricca hanno bloccato le auto per controllare scrupolosamente le autocertificazioni e verificare il rispetto dei vincoli stabiliti dal decreto.

Intanto fioccano le denunce in provincia di Napoli. A Qualiano i Carabinieri della Compagnia di Giugliano hanno denunciato nove persone, le quali, nonostante i divieti, si sono riunite in un’abitazione per festeggiare un diciottesimo compleanno.

A Giugliano, invece, i poliziotti hanno denunciato un cittadino di 49 anni. L’uomo era stato beccato dagli agenti mentre portava a spasso un cavallo e una capra. Una volta fermato dai poliziotti, l’uomo si è giustificato dicendo che si era allontanato dalla propria abitazione per portare a passeggio i due animali.