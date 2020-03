I Croods questa sera in tv: orario, canale, trama e cast del film in onda stasera su Italia 1 alle ore 21.15

C’era una volta l’età della pietra, quando gli uomini stavano nelle caverne per proteggersi dalle bestie feroci e procurarsi il cibo significava rischiare la vita. Tutto era molto diverso, allora, tranne… l’adolescenza. Eep è la figlia maggiore dei Croods e non ce la fa più ad accontentarsi della mera sopravvivenza; vuole uscire, curiosare, in una parola: vivere. Perché mai tutto ciò che è nuovo dev’essere considerato letale? Eep proprio non se lo spiega e, quando incontra Guy, si mette al suo seguito, rivoluzionando la propria esistenza e quella di tutta la famiglia.