Grecia, scossa di terremoto di magnitudo 5.9 avvertita in Italia

Scossa di terremoto di magnitudo 5.9 in Grecia nella notte del 21 marzo. Il sisma ha interessato anche la Puglia e in parte della Basilicata e della Calabria.

Terremoto in Grecia avvertito anche in Italia

Erano le 00 e 49 quando l’evento tellurico ha colpito la penisola ellenica. La scossa ha avuto una profondità di 14 chilometri. I sismografi hanno individuato l’epicentro a Paramithya, alla periferia dell’Epiro. Segnalazioni di persone che hanno avvertito il sisma sono arrivate da diverse località della Puglia e della Calabria. A darne conferma la pagina dell‘INGV, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Danni e crolli

Nonostante la magnitudo particolarmente intensiva, fortunatamente al momento in Grecia non si registrano danni alle persone anche se diversi edifici sono stati danneggiati dal sisma. Segnalati diversi crolli e gente in strada che questa notte ha preferito dormire in auto per paura di ulteriori scosse.

Secondo l’Istituto di geofisica di Atene, a precedere questo terremoto un’altra scossa di magnitudo 4.3 segnalata 21 minuti prima della mezzanotte con lo stesso epicentro. Il terremoto ha interessato tutta la Grecia nordoccidentale, comprese le città più grandi della zona e sull’Isola di Corfù.