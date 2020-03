Campania, altri 11 positivi al coronavirus in giornata: 17 i decessi

Esaminati altri tamponi nella notte in Campania. L’Unità di Crisi della Regione comunica oggi, 19 marzo, che in nottata sono stati esaminati, presso l’ospedale Ruggi d’Aragona 73 tamponi, di cui 11 risultati positivi e per i quali si attende, come di consueto, la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Campania, altri 11 positivi al coronavirus nella notte

Il totale dei deceduti sale a 17 in Campania, di cui due solo nelle ultime ore. I guariti sono 30, di cui 3 guariti del tutto e 27 diventati asintomatici ma ancora positivi al tampone. Il totale complessivo dei positivi in Campania alle ore 16 di oggi è di 652. Il governatore De Luca ha ottenuto dal Governo l’invio di una contingente dell’Esercito per pattugliare meglio le zone nevralgiche del territorio e impedire assembramenti.

Questo il riparto dei contagiati per provincia:

Provincia di Napoli: 358 (di cui: 203 Napoli Città, 155 Napoli provincia)

Provincia di Caserta: 94

Provincia di Salerno: 92

Provincia di Avellino: 88

Provincia di Benevento: 8

Altri in fase di verifica: 12