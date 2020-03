Marano, c’è il terzo caso di coronavirus: scatta l’isolamento del contagiato

C’è il terzo caso di coronavirus a Marano. La persona infetta è posta al momento in isolamento domiciliare. Al momento, viste le sue condizioni di salute, non si è resa necessaria l’ospedalizzazione. Non è ancora nota la sua identità.

Marano, terzo caso di coronavirus

Si tratta della terza persona di cui si è accertata la positività da coronavirus nel giro di pochi giorni. Per questo caso le autorità sanitarie locali hanno attivato il protocollo previsto per legge. Isolati anche i parenti stretti. L’amministrazione comunale sta seguendo e monitorando con estrema premura l’evoluzione del contagio nel territorio di sua competenza.

Prima di quest’ultima persona sono risultate positive altre due. Si tratta di un 62enne residente in una zona periferica della città, messo in quarantena precauzionale insieme ai familiari, e di un medico di base, professionista molto noto in città, residente in un altro comune ma spesso in visita nella sua città d’origine.

Negli altri comuni

Nei comuni limitrofi, la situazione resta stazionaria. A Mugnano sono quattro i casi di persone contagiate, tutte facenti parte dello stesso nucleo familiare. Uno dei tre è deceduto nei giorni scorsi al Cotugno. Il comune più colpito a nord di Napoli è Giugliano, con 17 casi accertati.