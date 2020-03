Coronavirus a Giugliano, ci sono altri due casi: in totale 17 in città

Giugliano. Ci sono altri due casi positivi al Coronavirus in città. Lo ha annunciato la Protezione Civile di Giugliano. Al momento si registrano 17 pazienti affetti da Covid-19 nella terza città della Campania.

Ieri i casi accertati erano quindici: dieci uomini e quattro donne. Tre pazienti sono ricoverati al Cotugno mentre tutti gli altri sono in quarantena domiciliare. La maggior parte dei contagiati sono concentrati nel centro storico ma alcuni anche in fascia costiera.

Sono quasi tutti soggetti sopra i 60 anni ma c’è anche qualche giovane. Fino a pochi giorni fa l’unico caso di positività al coronavirus a Giugliano era quello dell’informatore farmaceutico di 38 anni, poi guarito. Nella giornata di oggi, 18 marzo, il dirigente scolastico del Liceo Scientifico A.M De Carlo, Carmela Mugione, ha annunciato un caso positivo al Covid-19 rilevato nell’istituto scolastico.

La Preside raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione ha rassicurato genitori e studenti: “In questo momento difficile io e tutto il corpo docente siamo con loro – ha dichiarato – state a casa, rispettate tutte le indicazione che ci giungono dal mondo scientifico e fate tutte le cose che in genere non si ha il tempo di fare”.

Poi rassicura sullo stato di salute del caso risultato positivo: “Ho sentito l’Asl, mi ha confermato il caso all’interno dell’istituto confermandomi che tutta la famiglia sta bene ma che devono stare in quarantena. Ai genitori, non solo degli studenti del De Carlo consiglio di non far uscire i figli di casa”. In Campania il bilancio complessivo parla di 577 pazienti contagiati. Ventuno i decessi registrati nella regione.