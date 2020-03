Auguri papà: le frasi di auguri più belle per dirgli che gli vuoi bene per la Festa del papà

Oggi, 19 marzo, si celebra la festa del papà. E nonostante siano giorni di isolamento è importante festeggiare gli eroi delle nostre famiglie con un semplice “Auguri papà” o con delle frasi di auguri. È l’occasione giusta questa di oggi per scrivere un bigliettino o un messaggio su Telegram, WhatsApp, sui social network oppure in una email per i papà che sono lontani.

Abbiamo raccolto alcune frasi celebri di scrittori, poeti e personaggi famosi, da utilizzare così come sono oppure come spunto per una propria composizione originale.

Auguri papà, le frasi più belle per la festa del papà