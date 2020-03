Campania, 1 milione di kit veloci per screening Covid-19: precedenza ai sanitari

Prima ai sanitari, poi ai pazienti. E’ questo l’ordine di priorità imposto dalla Regione che farà partire l’acquisto per un milione di kit per i test sul Coronavirus.

Campania, kit veloci per screening Covid-19: precedenza ai sanitari

Come riporta il Mattino, l’acquisto dei kit – ciascuno ha un costo che varia dai 6 ai 9 euro – servirà per avviare una campagna di screening di massa. Anzitutto, i test serviranno per verificare lo stato di salute dei medici ed operatori sanitari; dopodiché verranno distribuiti negli ospedali e usati in particolare nella fase pre-triage.

Malgrado non confermi con certezza la positività al virus, il kit offre indicazioni importanti che possono far continuare la diagnostica e scoprire velocemente i contagiati.

Sarà, dunque, utilizzato soprattutto per quelle persone che non sono in una fase avanzata del contagio e a cui il protocollo dell’Asl non prevedere la realizzazione del tampone. Nel caso in cui il paziente dovesse risultare positivo al Covid-19 in fase pre-triage, dopo essersi sottoposto al kit, allora si passerà al tampone ospedaliero per fugare ogni dubbio.

Il test

Conosciamo la funzione del test, ma nello specifico di cosa si tratta? Tecnicamente è un “Antibody Determination Kit”, utilizzato con successo in Cina, e consente di avere un risultato non certo ma altamente probabile sull’eventuale positività da verificare successivamente con un tampone.

In Italia c’è un’azienda che produce i kit: è la milanese “Techno genetics” che da trent’anni è attiva nel campo della ricerca diagnostica e delle biotecnologie ed è la principale azienda italiana che distribuisce i test.