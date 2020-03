Segnali dal futuro: trama, cast e trailer del film su Italia 1 alle 21.20

Segnali dal futuro è il film in onda questa sera, 18 marzo, su Italia 1 alle ore 21.20. E’ un film del 2009 diretto da Alex Proyas e interpretato da Nicolas Cage. Narra di un ipotetico scenario apocalittico in cui è preannunciata la fine del mondo.

Segnali dal futuro: trama

Segnali dal futuro prende le mosse inizia con un episodio avvenuto nel 1958 negli Stati Uniti. Durante l’inaugurazione di una scuola elementare ad un gruppo di bambini viene chiesto di fare dei disegni da inserire in un contenitore che li conserverà intatti così poi da poterli recuperare a distanza di tanto tempo. Una delle piccole partecipanti all’iniziativa sostiene di udire strane voci e sul foglio scrive una sequenza di numeri in apparenza senza un nesso logico.

Trascorrono cinquant’anni e i nuovi giovanissimi studenti dell’istituto aprono la capsulaper scoprire i sogni e i desideri degli alunni del passato. Il misterioso foglio su cui erano stati appuntati tutti quei numeri finisce nelle mani di Caleb Myles per poi passare in quelle del padre Ted, brillante professore e studioso. Ben presto l’uomo scopre che quello strambo elenco in realtà rappresenta un messaggio in codice che prevede, con tanto di dettagli, i principali eventi catastrofici e incidenti degli ultimi cinque decenni. Proseguendo le indagini il ricercatore individua tre sciagure non ancora accadute e una di queste sembrerebbe coinvolgere il mondo intero. Come finirà Segnali dal futuro?

Segnali dal futuro: cast

Nicolas Cage: John Koestler

Chandler Canterbury: Caleb Koestler

Rose Byrne: Diana Wayland

Lara Robinson: Lucinda Embry / Abby Wayland

Ben Mendelsohn: Professor Phil Beckman

Danielle Carter: Miss Taylor giovane

Alethea McGrath: Miss Taylor anziana

Liam Hemsworth: Spencer

Segnali dal futuro: trailer