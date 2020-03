Coronavirus in Campania, altri 23 positivi: il totale sale a 577

Sale il numero dei pazienti affetti da Covid-19 in Campania. Stamattina ventitré tamponi sono risultati positivi su 108 test analizzati. A comunicarlo è l’Unita di Crisi della Regione Campania.

Coronavirus in Campania

“Presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno sono stati esaminati 39 tamponi, due sono risultati positivi”, si legge nella nota. Invece, presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona “su 39 tamponi 9 risultati sono

positivi”. Analizzati all’ospedale Moscati di Avellino “30 tamponi di cui 12 risultati positivi”. Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. In Campania, dunque, ci sono attualmente 577 pazienti contagiati.