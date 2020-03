19 marzo, il santo del giorno: San Giuseppe protettore dei papà

San Giuseppe. Il giorno 19 marzo si festeggia San Giuseppe. Secondo il Nuovo Testamento è lo sposo di Maria e il padre putativo di Gesù; è definito come uomo giusto. Venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa, fu dichiarato patrono della Chiesa cattolica dal beato Pio IX l’8 dicembre 1870. San Giuseppe, Maria e Gesù bambino sono anche collettivamente riconosciuti come la Sacra Famiglia.

Nome: San Giuseppe

Titolo: Sposo della Beata Vergine Maria

Nascita: I sec. a.C., Betlemme

Morte: I sec. d.C., Nazaret

Ricorrenza: 19 marzo

Tipologia: Solennità

Protettore di: carpentieri, economi, falegnami, lavoratori, moribondi, padri, procuratori legali

San Giuseppe, la storia

S. Giuseppe, il più grande dei Santi che la Chiesa veneri dopo la SS. Vergine, era di stirpe reale, ma decaduta. La sua vita sublime rimase nascosta e sconosciuta: nessuno storico scrisse le sue memorie, ma della santità di lui abbiamo le più belle testimonianze nella Sacra Scrittura.Iddio nei suoi arcani disegni aveva destinato Giuseppe ad essere il nutrizio del Salvatore Gesù Cristo, e sposo e custode della Vergine Madre. Maria trovò in Giuseppe il compagno fedele che l’assistè, la consolò, la difese.

Pratica

Impariamo da S. Giuseppe la fedeltà a Dio.

Preghiera

Dio, che con ineffabile provvidenza, ti sei degnato eleggere il beato Giuseppe a sposo della tua Santissima Madre, fa’ che venerandolo in terra qual nostro protettore meritiamo di averlo intercessore in cielo.

Martirologio romano

Nella Giudèa il natale di san Giuséppe, Sposo della beatissima Vergine Maria, Confessore, il quale dal Sommo Pontefice Pio nono, secondo i voti e le preghiere di tutto l’Orbe cattolico, fu dichiarato Patrono della Chiesa universale.

