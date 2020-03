Decreto “Cura Italia”: nessuna sospensione del pagamento delle bollette di acqua, luce, gas

Per le bollette luce e gas nessuna sospensione, nel decreto “Cura Italia” non c’è traccia della sospensione per far respirare le nostre tasche vista l’emergenza coronavirus. In molti si aspettavano la sospensione delle utenze perché, ovviamente, stare più tempo a casa comporta un consumo più alto di energia elettrica, gas e acqua.

Quindi, no. Gli italiani continueranno a pagare le bollette. E lo aveva anticipato, prima della conferenza stampa di Conte e della pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, Antonio Misiani, viceministro all’Economia. “Abbiamo ragionato sulla riduzione delle bollette ma si sarebbe andati oltre il nostro spazio di copertura: con queste misure stiamo utilizzando tutti i 25 miliardi“.

Però, dove non è potuto arrivare il governo, sono arrivate le aziende, alcune delle quali – come riportato su Businessonline.it – hanno deciso di attuare alcuni sconti o approvare proroghe per i pagamenti previsti delle bollette.

Bollette luce e gas, stop a distacchi per morosità

Inoltre, l’Autorità per l’energia ha sospeso il blocco delle forniture ai morosi che non hanno pagato le bollette di luce e gas fino al prossimo 3 aprile.

La decisione riguarda due categorie di persone:

i clienti in bassa tensione per quanto riguarda l’elettricità;

i clienti con consumo non superiore a 200mila metri cubi standard per il gas.

L’Autorità per l’Energia, comunque, ha deciso di sospendere i procedimenti di blocco delle forniture non di cancellare la misura, per cui tutti coloro che non hanno provveduto a pagare la somma dovuta di bollette di luce e gas, scaduto il periodo di sospensione dovranno ugualmente saldare i loro conti.

