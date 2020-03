Coronavirus, è ufficiale: Uefa rinvia gli Europei al 2021 per consentire la fine dei campionati

Europei Coronavirus. E’ ufficiale: la UEFA ha rinviato Euro 2020 al 2021. Si è da poco terminata la riunione indetta per definire le sorti degli europei di calcio 2020. La UEFA si è confrontata in video-conferenza con le federazioni europee, i rappresentati dei singoli campionati e l’associazione dei club europei e ha partorito la decisione che tutti si attendevano dopo l’escalation a ‘Pandemia’ del Covid-19. “La salute di tutti coloro che sono coinvolti dal gioco del calcio è la priorità”, ha spiegato la UEFA nell’annuncio ufficiale del rinvio.

Europei 2020 rinviati

La competizione avrebbe dovuto cominciare il 12 giugno a Roma. Sarebbe durata circa un mese, con partite disputate in ben 12 sedi differenti sparse in giro per l’Europa. La natura ‘itinerante’ del torneo, il primo della storia ad essere organizzato da così tante nazioni, ha reso inevitabile la decisione della UEFA di spostare la competizione al prossimo anno: si giocherà dall’11 giugno all’11 luglio 2021.

La posizione della Uefa

Fino alla scorsa settimana la UEFA era rimasta su una posizione di estrema rigidità. Aveva, infatti, confermato le prime quattro partite degli ottavi di finale di Champions League e buona parte degli incontri di Europa League in calendario.

Solo nella giornata di venerdì, in seguito all’esplosione dell’emergenza in diverse nazioni d’Europa oltre all’Italia, era arrivata la prima vera apertura ad uno stop generalizzato da parte del massimo organismo calcistico europeo.