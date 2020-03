Coronavirus, in provincia di Napoli gira per ore con la stessa spesa: incastrato dallo scontrino

Pensava di passare inosservato e di eludere i controlli anti coronavirus. Passeggiava a Ischia con le stesse buste della spesa da ore. Quando però i carabinieri lo hanno sorpreso in strada, hanno scoperto che aveva fatto gli acquisti ore e ore prima.

Ischia, gira per ore con le buste della spesa: denunciato

La vicenda si è consumata a Ischia, nel pomeriggio di ieri. L’uomo è un 35enne del posto che non aveva voglia di rispettare i divieti imposti dal decreto governativo contro la diffusione del Covid-19. Il trasgressore è stato notato in zona porto alle 17, portava con se due buste piene di alimenti. Ha destato sospetti solo dopo due ore, quando per la seconda volta e con le stesse buste, è stato sorpreso nuovamente in strada.

Lo scontrino

Fermato dai militari, l’uomo si è giustificato dicendo di essere uscito per la spesa. Ha confessato solo quando i militari gli hanno chiesto di mostrare lo scontrino: sulla ricevuta l’orario era delle 12, cioè di tre ore prima. Un tempo lunghissimo durante il quale aveva girovagato in centro aprofittando della bella giornata.