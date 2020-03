Ischia, passeggia per ore con le stesse buste della spesa: denunciato

Ischia. Con le stesse buste della spesa per l’intero pomeriggio solo per passeggiare. I carabinieri della Stazione di Ischia hanno denunciato un 35enne del posto per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

E’ stato notato in zona porto alle 17, portava con se due buste piene di alimenti. Ha destato sospetti solo dopo due ore, quando per la seconda volta e con le stesse buste, è stato sorpreso nuovamente in strada.

Fermato dai militari, l’uomo si è giustificato dicendo di essere uscito per la spesa. Ha confessato solo quando i militari gli hanno chiesto di mostrare lo scontrino: sulla ricevuta l’orario delle 12.

Altre denunce nel Napoletano

Sono diverse le denunce in provincia di Napoli per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. A Giugliano i Carabinieri della Stazione di Varcaturo e quelli della Sezione Radiomobile di Giugliano in Campania hanno denunciato 12 persone che, nonostante le norme governative anti-contagio, aveva organizzato un pic-nic all’aperto in un parco di Via Madonna del Pantano.

I denunciati si sono giustificati dicendo che, dopo 5 giorni rinchiusi in casa, avevano bisogno di prendere un po’ d’aria.

Nella giornata di oggi, 17 marzo, i militari della tenenza di Melito hanno denunciato anche un 31enne incensurato del posto – titolare di una ferramenta – per immissione sul mercato di prodotti pericolosi. Aveva messo in vendita mascherine sanitarie prive del marchio “CE” e prive di indicazioni sulla tracciabilità. 27 le mascherine sequestrate, vendute al prezzo unitario di 8 euro.