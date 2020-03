Pechino Express, anticipazioni sesta puntata: le coppie sono in Cina, Pechino Express Rai 2

Questa sera, martedì 17 marzo, alle 21.20 su Rai2 va in onda la sesta puntata di Pechino Express 2020. Nelle anticipazioni di Pechino Express di questa sera si sa che le sei coppie in gara si trovano ormai in Cina ma questa sera devono raggiungere la città di Longshengzhen.

Le coppie proseguono dunque il loro viaggio avventuroso sulle strade cinesi. Ricordiamo che la Rai ha chiarito che il programma è stato registrato prima dell’emergenza Coronavirus. Costantino Della Gherardesca ha offerto qualche anticipazione su Instagram su quello che vedremo: “Vi prometto che sarà estremamente divertente, e spero che riuscirà a distrarvi e farvi sorridere. Attraverseremo la provincia di Guizhou e conosceremo i simpaticissimi cinesi dell’etnia Miao, i cui costumi tradizionali sono spettacolari. Ovviamente le coppie sono agguerrite, e se seguirete attentamente la puntata incomincerete a notare delle nuove dinamiche di alleanze e rivalità che quei furboni dei viaggiatori stanno cercando di far passare inosservate (sottovalutandomi).

Pechino Express, anticipazioni sesta puntata

Le coppie questa sera, martedì 17 marzo, partiranno da Kaili, città situata nella provincia del Guizhou, nella parte sud-occidentale del Paese. A metà del percorso si troveranno nel caratteristico villaggio di Basha Miao, dove risiede una minoranza etnica che vive in armonia con la natura, e nel quale si svolgerà la Prova vantaggio. L’obiettivo della puntata è raggiungere la città di Longshengzhen. Nella tappa di oggi le coppie devono percorrere un totale di 456 km da percorrere. I concorrenti resteranno in Cina anche nella settima e ottava puntata, per poi passare in Corea del Sud nelle ultime due tappe.

Le coppie di Pechino Express rimaste in gara

La quinta puntata non è stata eliminatoria, quindi restano ancora in gara sei delle coppie di Pechino Express. Si tratta de Le Collegiali (le ragazze lanciate da Il collegio Nicole Rossi e Jennifer Poni), Mamma e Figlia (la ex di Uomini e Donne e Isola dei Famosi Soleil Sorge con la mamma Wendy Kay), I Gladiatori (i conduttori Max Giusti e Marco Mazzocchi), Le Top (le modelle Ema Kovac e Dayane Mello), I Wedding Planner (Enzo Miccio e l’assistente Carolina Gianuzzi), I Sopravvissuti (la “figlia d’arte” Vera Gemma, rimasta “orfana” di Asia Argento vittima di un infortunio e l’ex gieffino Gennaro Lillio, ripescato dopo l’eliminazione dei Guaglioni).