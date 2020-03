Coronavirus, fuga da Parigi dopo annuncio di Macron: stazioni affollate dai parigini in fuga

Stazioni ferroviarie affollate a Parigi, prima del blocco della circolazione. In tanti hanno lasciato la capitale francese prima dell’entrata in vigore della misura, previsto a mezzogiorno, voluta dal governo per contenere la diffusione del nuovo coronavirus.

Fuga da Parigi dopo annuncio di Macron

Lo riporta BfmTv che segnala in particolare la stazione di Montparnasse. Secondo l’emittente le persone starebbero scappando anche dalle altre grandi città.

Il problema, però, è sempre lo stesso. In questo modo si creano assembramenti con la conseguente possibilità di aumentare i contagi e di esportare il virus in altre regioni del Paese.

C’est la fuite hors de Paris à gare Montparnasse. Beaucoup de jeunes qui se rendent dans leur famille pour y passer leur confinement. Beaucoup de très grosses valises, signe qu’on ne prévoit pas de revenir si tôt dans la capitale… #COVID19france #confinementtotal pic.twitter.com/akiZy3XJ8D — Pierre Tremblay (@tremblay_p) March 16, 2020

(Fonte immagine: Pierre Tremblay, Twitter)