Coronavirus a Torre Annunziata, confermato il primo caso

Primo caso di Coronavirus a Torre Annunziata. Si tratta di un uomo di 82 anni, residente nella zona periferica della città, al confine con Pompei e Boscoreale.

Legata alla città torrese anche l’ennesimo caso risultato positivo a Torre del Greco. È una donna, moglie di un dipendente comunale e madre di un cancelliere, entrambi in servizio a Torre Annunziata.

Il sindaco oplontino ha disposto la sanificazione dell’ufficio anagrafe. Il presidente del Tribunale Ernesto Aghina, invece, che nella mattinata del 16 aveva già chiuso in via precauzionale il primo piano della torre civile del palazzo di giustizia, ha disposto la chiusura per il giorno 17 di tutto il piano, anche per gli atti urgenti, in attesa delle operazioni di sanificazione.