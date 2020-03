Whatsapp, se vi arriva questo messaggio non cliccate: truffa Whatsapp

Whatsapp truffa. In un periodo dove ci viene richiesto di non avere contatti sociali, Whatsapp è uno dei social più usati per restare in contatto, sentirsi ma sopratutto vedersi. Questo utilizzo più frequente però nasconde anche dei lati negativi.

Gli hacker ad esempio cercano sempre di approfittare di situazioni del genere per effettuare i loro loschi tentativi di appropriazione dei dati altrui. È infatti in circolazione un nuovo sms dai connotati sospetti, di cui naturalmente non bisogna assolutamente cliccare il link che lo accompagna.

Whatsapp, messaggio truffa

Come si articola quest’ultimo tentativo di phishing? Ecco il contenuto integrale: “Saluti da Whatsapp! Il tuo numero di telefono non è registrato su questo dispositivo. Clicca sul link per attivare il numero di telefono”. Già leggendolo si capisce chiaramente che si tratta di un tentativo di truffa, volto ad impossessarsi dei nostri dati privati.

Leggi anche >> Whatsapp, audio fake coronavirus

Cosa fare?

In prima istanza quando c’è un link su cui cliccare c’è sempre l’inganno. Stavolta a smascherare ancor di più la situazione, è anche il contenuto del messaggio, che fa acqua da tutte le parti. Come può un dispositivo non essere collegato visto che lo abbiamo utilizzato tranquillamente fino ad ora?

Ma, la cosa più importante da tenere a mente e che Whatsapp non comunica con i suoi utenti tramite messaggio. Dunque, la prassi da seguire è la medesima degli altri loschi messaggi che circolavano in passato.

Non cliccare per nessuna ragione sul link e cancellare immediatamente le conversazioni contenenti i suddetti messaggi. Purtroppo spesso o per “ignoranza” o per insicurezza si “abbocca” alla trappola, ma diffondendo le regole sopracitate si possono evitare spiacevoli sorprese.