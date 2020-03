Acerra, il virus non ferma la camorra: agguato in pieno giorno. Due gravi

Agguato di camorra ad Acerra questa mattina. Due uomini sono stati raggiunti da una raffica di colpi d’arma da fuoco in via Annunziata. Le vittime, entrambe ferite gravemente, sono un uomo residente in un comune del Napoletano e di un extracomunitario.

Acerra, agguato di camorra: due feriti gravi

I sicari sono entrati in azione questa mattina poco dopo le 11. I sanitari del 118 hanno trasportato i due feriti al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, dove sono giunti in codice rosso. Entrambi verserebbero in gravi condizioni. Sul luogo del’agguato è intervenuta la polizia che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Gli agenti di Polizia del commissariato locale hanno dovuto anche allontanare le persone che si stavano accalcando per capire cosa fosse accaduto. In vista dell’emergenza Coronavirus, infatti, non è concesso creare assembramenti per evitare il diffondersi del contagio. Non si conosce ancora il movente, ma la prima ipotesi è l’agguato di matrice camorristica.