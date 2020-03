WINDTRE: app ufficiale Android e iOS, nuovo logo operatore e dettagli sulle eSIM: WINDTRE app eSIM

WINDTRE dal 6 marzo scorso è diventato un marchio unico e conseguentemente è arrivato il nuovo logo, il nuovo sito e una ricca schiera di offerte (QUI tutti i dettagli). Ad arricchire il quadro interviene la nuova app ufficiale, disponibile per Android e iOS, e utili informazioni sulla gestione delle eSIM. Si segnala anche che in mattinata è iniziato a comparire il nuovo logo operatore sugli smartphone della clientela (ex) Wind e (ex) Tre.

La nuova app consente di controllare la propria offerta telefonica e restare in contatto con WINDTRE. Tra le funzioni disponibili figura il controllo della quantità di Giga residui, dei minuti, degli SMS e delle fatture emesse. Si possono personalizzare le linee telefoniche fisse e mobile, effettuare le operazioni di ricarica del proprio o di un altro numero, ed utilizzare il servizio di chat con l’operatore. Gli utenti interessati ad essere informati sulle promozioni possono ricevere notifiche in tempo reale.

Non manca la possibilità di continuare ad accedere al programma WINDAY che premia la clientela (anche quella dell’ex brand 3) con vantaggi e sconti. Si riparte oggi con il premio WinLunedì che prevede un codice coupon del valore di 10 euro da spendere per il noleggio di film su Chili – non è da escludere che ci possano essere altri premi per alcuni clienti.

Per scaricare la nuova app WindTre è sufficiente collegarsi ad App Store e a Google Play:

WINDTRE e eSIM: tutto quello che c’è da sapere

Il sito ufficiale di WINDTRE (online a partire da oggi) contiene un’apposita sezione dedicata alle eSIM: viene spiegato nel dettaglio il funzionamento e i costi. A seguire una sintesi delle informazioni più rilevanti:

Le eSIM possono essere acquistate presso un negozio WINDTRE. Il rivenditore consegnerà un voucher fisico sul quale si troverà il QR per scaricare il profilo eSIM sullo smartphone

Ogni eSIM è identificata dal codice EID riportato sulla confezione del dispositivo mobile e che viene visualizzato nel menu delle impostazioni degli smartphone che ne dispongono

Le eSIM possono essere associate solo a piani pre-pagati consumer e partita IVA

Chi è già cliente Wind, WINDTRE, Tre o di altri operatori può effettuare il trasferimento del numero alla eSIM recandosi in un negozion WINDTRE, acquistando una eSIM sostitutiva e chiedendo il cambio SIM

Una eSIM con un nuovo numero costa 10 euro, una eSIM di sostituzione costa 15 euro

la eSIM va attivata tramite QR-code, che può essere utilizzato solo una volta – per trasferire una eSIM su un altro dispositivo bisogna acquistare una eSIM sostitutiva

Nota importante: se si cancella il profilo eSIM dallo smartphone attraverso il menu impostazioni della rete cellulare o attraverso un reset è necessario acquistare una eSIM sostitutiva e scaricare il profilo eSIM corrispondente

Malfunzionamento dello smartphone:

​Se si possiede uno smartphone sostitutivo:

Si consiglia di cancellare il profilo eSIM dallo smartphone (se possibile). Successivamente bisognerà rivolgersi ad un addetto vendite in un negozio WINDTRE che registrerà il trasferimento del numero su un’altra (e)SIM. A seguito del cambio si disattiva il profilo eSIM installato sullo smartphone da riparare. Ricevuto lo smartphone riparato, bisognerà chiedere nuovamente un cambio di SIM.

Se non si possiede uno smartphone sostitutivo

Bisognerà rivolgersi ad un addetto vendite in un negozio WINDTRE e chiedere un cambio SIM, si riceverà un nuovo voucher cartaceo con il QR Code della eSIM di sostituzione. Il cambio eSIM disattiva in rete il profilo precedente. Si consiglia di resettare lo smartphone prima di consegnarlo per la riparazione. Durante il periodo di riparazione non sarà possibile disporre della linea telefonica. Quando si riceverà lo smartphone riparato si potrà scaricare la eSIM effettuando la scansione del QR code ricevuto dal negozio,

Windtre, gli smartphone compatibili con la eSIM sono al momento:

Apple iPhone Xs, Apple iPhone Xs Max, Apple iPhone XR, Apple iPhone 11, Apple iPhone 11 Pro, Apple iPhone 11 Pro Max. Google Pixel 3. Google Pixel XL, Google Pixel 3a XL, Motorola Razr (seppur non citato nell’elenco della pagina ufficiale dedicata alla eSIM, è entrato nel listino dell’operatore)