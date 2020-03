Napoli, danze e balli nei vicoli: i divieti anti-virus non fanno paura

A Napoli il contagio da coronavirus non spaventa i residenti del centro storico. In un video apparso sulla pagina di EdizioneCaserta.com, si vede un gruppo di residenti riversarsi in strada per ballare a ritmo di musica.

Napoli, ballano a ritmo di musica

Nel filmato si vedono una ventina di persone in strada. C’è chi balla, chi sbatte le pentole, chi fuma. Una piccola festicciola tra i vicarielli partenopei che sfida i decreti governativi contro la diffusione del Covid-19. Verso la fine delle riprese, l’autore del filmato sposta l’inquadratura sulla destra, verso un assembramento di “spettatori” che assistono all’insolita esibizione battendo le mani. Nessuno sembra indispettito o indignato di quanto stia accadendo, come se fosse la normalità ritrovarsi in strada ai tempi del coronavirus.

Il pugno duro di De Luca

Alla luce di questi episodi, il Governatore De Luca si è mobilitato in questi giorni per contrastare questi comportamenti irresponsabili, che mettono a repentaglio la salute dei cittadini e il lavoro di medici e infermieri impegnati negli ospedali per fronteggiare l’epidemia. Nella giornata di ieri, il Presidente della Regione si è visto costretto a mettere in quarantena ben quattro comuni del Vallo di Diano per l’atteggiamento sconsiderato di un gruppo di fedeli che, durante una messa, avrebbero bevuto dallo stesso calice. Il gesto avrebbe favorito in questi giorni un’esplosione di casi da coronavirus.