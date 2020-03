Coronavirus Campania, il focus della regione: tutti i dati divisi per provincia

Campania. L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica la ripartizione aggiornata per provincia dei dati fin qui risultati positivi al Covid-19.

Il totale complessivo pari a 333, è il risultato dell’incrocio dei dati provenienti dai Centri di Elaborazione tamponi (Cotugno, Ruggi d’Aragona e Moscati ) e Asl di appartenenza alle 14 di oggi.

Coronavirus, i casi in Italia

Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, in Italia al 14 marzo si registrano un totale di 21.197 contagi da coronavirus (3.497 in più rispetto al 13 marzo, un incremento del 19,8%), con 1.441 deceduti, 175 in più rispetto alla giornata di ieri. Sono i dati dell’ultimo bilancio fornito dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Sono 17.750 le persone attualmente infette (2.975 in più rispetto a ieri) e 1.966 le persone guarite (527 in più rispetto a ieri). Sono ricoverate in terapia intensiva: 1.518 persone, 190 in più.