Coronavirus in Campania, focus sui dati: solo 171 casi nella provincia di Napoli

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato la ripartizione per provincia dei casi fin qui risultati positivi al Covid-19. Solo nella provincia di Napoli si registrano 171 casi, la provincia di Caserta è la seconda provincia più colpita dal Coronavirus con 41 persone positiva al Covid-19.

Subito dopo troviamo la provincia di Salerno con 31 casi, quella di Avellino con 19, infine la provincia di Benevento con sole 3 persone affette dal virus. Altri sette sono ancora in fase di verifica da parte dell’Asl.

In Campania complessivamente ci sono 272 casi, “risultato dell’incrocio dei dati provenienti da Centri di Elaborazione tamponi e Asl di appartenenza”, fa sapere l’Unità di Crisi della Regione Campania attraverso una nota stampa.

I casi in Italia

Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile sono 14.955 i malati ( con un aumento in 24 ore di 2.116 in un giorno), 1.439 le persone guarite (181 in più). La Lombardia resta la Regione più colpita, con 9.820 contagiati, 890 morti, 4.435 ricoverati, 650 in terapia intensiva.