Coronavirus, le vittime salgono a 11: morta una 72enne ricoverata a Pozzuoli

Napoli. Si registra il primo decesso da Covid 19 nel territorio del comune di Pozzuoli. Si tratta di un’anziana di 72 anni, come confermano fonti dell’amministrazione comunale. Già in cura per la bronchite, era stata soccorsa e trasportata in seguito a un incidente domestico al Santa Maria delle Grazie di località La Schiana a Pozzuoli. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime e sottoposta a controlli è risultata positiva al virus. I suoi stretti familiari, residenti a Napoli, sono stati sottoposti a tampone e posti in quarantena.

Secondo decesso del giorno

Si tratta del secondo decesso accertato di oggi dopo quello certificato questa mattina dall’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove una donna di 53 anni, affetta da varie patologie, è morta due giorni fa. Oggi è arrivato il risultato del tampone: positivo.