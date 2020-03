Campania, sale a 10 il bilancio dei morti per Covid-19: deceduta donna di 53 anni

Napoli. «Positivo al Coronavirus». È arrivato questa mattina il risultato del tampone effettuato su una paziente deceduta due giorni fa all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Come riporta IL MATTINO, i sanitari avevano assistito la 53enne, affetta da varie patologie, prima nell’area del codice verde e, successivamente, nel reparto di Rianimazione.

Il test per l’accertamento della presenza del Covid-19 è stato eseguito giovedì, giorno in cui la paziente è morta e l’esito, a distanza di 48 ore, ha aperto un dibattito sulle condizioni di tutela degli stessi sanitari. «Occorre un’operazione di sanificazione totale nel pronto soccorso e nelle altre aree dove è stata portata la paziente rivelatasi positiva, come la Radiologia e la Rianimazione», chiede Luigi Paganelli del comparto sindacale Rsu della FP Cgil.