Napoli. Laura chiede perdono ai figli a “C’è posta per te”: loro vanno via e chiudono la busta

Casandrino. L’ultima storia della puntata finale di C’è posta per te 2020, andata in onda ieri sera, sabato 14 marzo, ha visto protagonisti mamma Laura e i figli Angelo e Salvatore. Nonostante abbia chiesto loro perdono, infatti, questa madre non è comunque riuscita a riabbracciare i “suoi” ragazzi, anche perché, almeno per ora, hanno deciso di chiudere la busta.

C’è posta per te, la storia

Laura ha lasciato il loro padre per andare a vivere con l’uomo di cui si è innamorata. Dopo 14 anni di matrimonio felice con Gennaro, la donna dichiara che nel rapporto non ha trovato un’evoluzione. Laura finisce per non provare più niente per lui. Nel 2015 va a trovare una sua amica ed è qui che incontra anche suo fratello. Uno scambio di guardi, più incontri e la donna capisce di provare per quest’uomo dei sentimenti ai quali cede dopo 4 mesi. Inizia con lui una storia clandestina con quest’uomo che la mette però di fronte ad una scelta: o lui o la sua famiglia.

Angelo e Salvatore chiudono la busta

Laura chiama C’è posta per te per chiedere scusa ai figli, che vivono col padre, e per sperare in un riavvicinamento dopo quanto accaduto. Angelo e Salvatore parlano però di distanze difficili da colmare e di dolori difficili da dimenticare. E infatti, nonostante la mediazione di Maria De Filippi, i due ragazzi decidono di chiudere la busta alla loro mamma.