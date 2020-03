Coronavirus, stop ai treni notturni da stasera

Da stasera i treni notturni non saranno più disponibili. Lo comunica il ministero delle Infrastrutture e Trasporti. “Al fine di contrastare e contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus – si legge in una nota – il Mit sta progressivamente razionalizzando l’offerta in accordo con gli operatori sanitari, in considerazione del Dpcm dell’11 marzo”.

Come si legge sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la ministra Paola De Micheli ha firmato ieri un decreto per la razionalizzazione dei servizi automobilistici interregionali, relativi al trasporto delle persone su autobus non di linea, in considerazione della ridotta mobilità sul territorio nazionale.

Questa misura si è resa necessaria per contrastare l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus e per tutelare viaggiatori e operatori del settore.