Spesa a domicilio a Napoli e provincia: elenco di supermercati e farmacie

Spesa a domicilio a Napoli. Con le varie ordinanze emanate da regione e governo, ai cittadini si chiede di restare a casa ed uscire solo per emergenza. Come ricorda il decreto “Io resto a casa”, è consentito uscire per acquistare alimenti, farmaci o per accompagnare i nostri amici animali a fare i bisogni.

Napoli, spesa a domicilio

Una delle soluzioni che potrebbero limitare molto le uscite è quella di fare la spesa è quella di ordinarla direttamente online tramite i siti dei supermercati, facendosela portare a domicilio. Inoltre, possiamo dirvi che anche alcune farmacie effettuano le consegne fino a casa, così potete essere riforniti di farmaci importanti senza recarvi direttamente presso l’esercizio. A Napoli alcune catene di supermercati e qualche farmacia che effettuano le consegne a domicilio.

Napoli, supermercati con spesa a domicilio

Sole 365

La catena di supermercati Sole 365, diffusa in tutta Napoli e non solo, permette di acquistare online i prodotti, tramite il proprio sito. Il servizio si chiama Spesa Online con CosìComodo. Una volta ordinati i prodotti, li si potrà ricevere a domicilio. Per farlo, è sufficiente andare sulla pagina del servizio Così Comodo ed indicare il CAP della zona in cui dovrà essere consegnata la spesa, selezionando anche l’orario di consegna.

C’è una doppia promozione di cui approfittare: fino al 30 marzo la consegna è gratuita e, per spese di almeno 50€, si riceverà un regalo di 10€ usando il Codice coupon: benvenutosole.

Il servizio è attivo dal lunedì alla domenica, in fasce da 2 ore, dalle 10.30 alle 20.30. Si può anche scegliere il ritiro in negozio.

Dove si trovano i supermercati: sito ufficiale con gli indirizzi.

Carrefour Market

Anche la catena di supermercati Carrefour permette di ordinare online. Basta collegarsi alla pagina della Spesa Online e scegliere i prodotti da acquistare. Successivamente, si devono inserire il CAP o l’indirizzo di consegna, il metodo di consegna e l’orario. Anche in questo caso è possibile scegliere il ritiro in negozio.

Dove si trovano i supermercati: sito ufficiale con gli indirizzi.

Conad

Il Conad consente di acquistare i prodotti sul proprio sito, inserendo il proprio CAP o l’indirizzo dell’abitazione. Sono disponibili anche prodotti extra che non è possibile trovare in negozio e una vasta libreria.

Dove si trovano i supermercati: sito ufficiale per trovare l’indirizzo.

Naturasì

La catena Naturasì, specializzata in prodotti biologici, consente di effettuare la spesa online caricando i prodotti nel carrello virtuale tramite il proprio sito. Una volta selezionati tutti i prodotti, non serve altro che proseguire nell’acquisto e seguire la procedura.

Dove si trovano i supermercati: sito ufficiale per trovare l’indirizzo.

Farmacie con servizio di consegna a domicilio

Numero nazionale

Per prima cosa vi segnaliamo il numero verde 800189521 che funziona in tutta Italia e aiuta nella consegna a domicilio gratuita dei farmaci.

Farmacia Ariston

La farmacia Ariston di Fuorigrotta viene incontro ai propri clienti garantendo il servizio di consegna a domicilio dei farmaci e degli accessori sanitari. La consegna è gratuita.

Indirizzo: via Giulio Cesare 101A

Contatti: 081624679 | Pagina Facebook

Farmacia Cotroneo

La farmacia di Fuorigrotta effettua la consegna a domicilio, cercando di equilibrare le esigenze del locale con le difficoltà attuali.

Indirizzo: Piazza Marcantonio Colonna, 21

Contatti: 0812391641 | Pagina Facebook

Farmacia Soccavo

La farmacia nel quartiere omonimo vi consente di scegliere online i prodotti che vi servono, anche i farmaci, e provvederà alla spedizione.

Indirizzo: via Giulio Cesare 101A

Farmacia San Luigi

Si trova al Vomero e fa consegne a domicilio per i prodotti necessari. Sul sito della farmacia si trovano tutte le informazioni utili.

Indirizzo: via Cornelia dei Gracchi, 35

Farmacia del Vomero

Come si intuisce dal nome, si trova nel quartiere Vomero e consegna a domicilio i prodotti scelti dai clienti.

Indirizzo: Via Maurizio De Vito Piscicelli, 138

Contatti: 081 579 56 93 – whatsapp 334 738 4319 | Sito Ufficiale

Farmacia Di Lullo

Sul sito della Farmacia è possibile scegliere i prodotti, inserirli nel carrello e procedere all’acquisto, in attesa della spedizione.

Indirizzo: via Genova, 23

Contatti: 081 268303 | Sito Ufficiale

Farmacia De Tommasis

La farmacia De Tommasis effettua consegne a domicilio di tutti i prodotti, esclusi i farmaci, ma è utile il servizio di consegna delle ricette. Aperta 24/24.

Indirizzo: Piazza Francesco Muzii, 24/25/26

Contatti: Sito ufficiale | 081 5783571