Spesa online per Coronavirus: come fare spesa online Conad, Coop, Esselunga, Carrefour,

Come fare spesa online al Conad, alla Coop, alla Esselunga e Carrefour? Con la emergenza Coronavirus si potrà fare la spesa online. Sono molti i grandi marchi che hanno aderito o stanno favorendo le iniziative per incentivare la possibilità di acquistare la spesa online. Il gruppo Conad spesa online, la coop spesa online, Esselunga spesa online e Carrefour spesa online

Tra le limitazioni imposte dal governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, non c’è quella di uscire per fare la spesa o recarsi in farmacia. Ma l’invito resta comunque quello di uscire il meno possibile e farlo solo per esigenze impellenti.

Si può però evitare di uscire anche per fare la spesa, grazie alla spesa online. Sono diverse le catene di supermercati si stanno attrezzando per potenziare la consegna a domicilio e gli acquisti online. Alcune offrono anche una serie di sconti ai clienti più anziani, quindi maggiormente a rischio, proprio per invitarli a restare a casa.

Spesa online Carrefour

Carrefour è una di quelle catene che consente la spesa online. Da qualche giorno per Carrefour la spedizione è gratuita per i clienti sopra i 65 anni che fanno la spesa online. Carrefour ha anche fatto sapere che in Lombardia si può ordinare la spesa anche telefonicamente: il numero dell’assistenza clienti è 800.650.650. L’azienda avverte però che “a causa dell’elevata richiesta, potrebbero verificarsi ritardi nella consegna e indisponibilità dei prodotti in modo particolare in Lombardia e Piemonte”.

Spesa online Esselunga

Anche per gli over 65 che acquistano da Esselunga è gratuita la spedizione. Vale sempre per colore che ordinano online. A Milano si segnalano comunque diversi giorni di attesa per ricevere la spesa, a causa dell’altissima domanda.

Spesa online Gigante

Nelle aree coperte dal servizio di consegna a domicilio – alcune province di Lombardia, Veneto, Piemonte e Campania – la consegna sarà gratuita per le spese online superiori ai 30 euro.

Amazon Prime Now Qualche giorno fa, all’inizio della crisi, aveva sospeso le consegne in Italia per i troppi ordini ricevuti in un giorno. Ora se la sta cavando molto meglio: a Milano i tempi per ricevere una spesa sono di un paio di giorni. Non sono previste particolari agevolazioni: l’ordine minimo è di 15 euro e la spedizione è gratuita soltanto sopra i 50 euro. Spesa online Coop Il servizio di spesa online della Coop è disponibile a Roma, in Emilia-Romagna e in Veneto sul sito EasyCoop, mentre chi abita in Lombardia, Piemonte e Liguria può scegliere la spesa online e ritirarla in negozio oppure in alcuni depositi tramite il sito Laspesachenonpesa. Spesa online Eataly Eataly consegna a Milano, Roma e Torino, oltre che alcuni specifici prodotti in altre regioni italiane. A marzo la consegna a domicilio sarà gratuita sopra i 39 euro. Ritardi nei tempi di consegna potrebbero esserci anche per Eataly. Per quanto riguarda i discount e le catene più piccole di negozi di alimentari non hanno una rete di consegne a domicilio e difficilmente la metteranno in piedi nei prossimi giorni, a causa delle severe restrizioni in vigore in Italia.